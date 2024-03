Led Zeppelin | Nickelback e Suga protagonisti a The Space Cinema

(Di sabato 23 marzo 2024) Il primo appuntamento è fissato con il film “Led: The Song Remains the Same” in programmazione dal 25 al 27 marzo ROMA – Theapre le porte al passato e al presente della grande musica per celebrare nelle saletografiche l’arte in tutte le sue forme. A partire dal 25 marzo, infatti, prenderà il via una speciale programmazione che porterà altre meravigliose testimonianze musicali, dagli anni ‘70, ai primi 2000 fino ai giorni nostri. La prima opera ad entrare in sala sarà “Led: The Song Remains the Same”, in programmazione dal 25 al 27 marzo. Il rivoluzionario film-concerto diretto da Peter Clifton e Joe Massot cattura l’energia e l’elettricità delle esibizioni dei Ledal Madison Square Garden nel 1973. Il film, che ...

