(Di sabato 23 marzo 2024) "Il debito italiano è troppo grande per poter fare a meno degli investitori esteri che dopo un periodo non attrattivo ora stanno rientrando". Lo ha dito, Maria, attuale presidente di Mts, il Mercato dei titoli di Stato, nel corso del convegno de Il Foglio sul tema dell'attrattività dell'Italia. "Avere un posizionamento inben chiaro e non polemico è un fattore estremamente importante che dà fiducia e che consente dilo", ha aggiuntoriferendosi allaverso l'Europa ricordando che per gli interessi sul debito "Purtroppo continuiamo a pagare più di Spagna e Portogallo". "Il debito è un problema - ha premesso- perché costa parecchio e toglie risorse ad altre spese più ...

Cannata, per ridurre lo spread serve una politica estera chiara - "Il debito italiano è troppo grande per poter fare a meno degli investitori esteri che dopo un periodo non attrattivo ora stanno rientrando". (ANSA) ...ansa

Siracusa. Cultura, nessun esborso per l’Inda per l’uso del Teatro Greco: «Ente vigilato dal Ministero» - La Fondazione Inda non sarà tenuta a corrispondere alcun importo in quanto ente vigilato dal Ministero, non appena la Regione recepirà la nuova norma. “Continuiamo a fare per la nostra provincia, sost ...libertasicilia

Siccità in Sicilia, Musumeci incontra parlamentari di FdI - I parlamentari del partito di Meloni hanno concordato con il ministro la esigenza di risorse finanziarie regionali e nazionali ...grandangoloagrigento