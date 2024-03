Mar Rosso | tagliati 4 cavi di comunicazione sottomarina | HGC Global | Stop al 25% del traffico internet | Israele | Attacco Houthi

13.03 Via libera della Camera , con 271 voti favorevoli e 6 contrari, alla missione Aspides in Mar Rosso . Solo Avs ha votato contro. Tutte le forze di ... (televideo.rai)

13.03 Via libera della Camera , con 271 voti favorevoli e 6 contrari, alla missione Aspides in Mar Rosso . Solo Avs ha votato contro. Tutte le forze di ... (televideo.rai)

Roma, 5 mar – In Senato si vota per il coinvolgimento dell’Italia in Aspides e altre missioni militari. Ovviamente, quella citata è la più importante perché ... (ilprimatonazionale)

Recupero crediti: le imprese insolventi in Italia: Sono dati del Rapporto sulle insolvenze globali di Allianz Trade con le previsioni relative al 2024 e 2025. Crisi del Mar Rosso: importazioni a rischio 22 Gennaio 2024 Nel 2023 l’aumento delle ...pmi

Guerra Israele–Hamas, Gaza sotto assedio: le ultime notizie di oggi 5 marzo. DIRETTA | Sky TG24: Il Pd autorizza tutte e tre le nuove missioni internazionali: Aspides nel Mar Rosso, Levante che prevede aiuti umanitari nella striscia di Gaza e la missione civile in Ucraina. E' quanto si legge nel ...tg24.sky

Via libera da Camera a missioni in Ucraina, Medioriente e Mar Rosso: Roma, 5 mar. (askanews) -Via libera dalla Camera alla partecipazione dell'Italia a nuove missioni internazionali in Ucraina, Medioriente (Levante) e Mar Rosso (Aspides). L'Aula ha approvato con tre ...libero