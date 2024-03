Dune 3 si farà? La risposta del produttore sul sequel

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 5 marzo 2024): Parte Due ha aperto al box office mondiale con una grande prestazione (quasi 200 milioni incassati) e questo non può che far ben sperare per3, il prosieguo della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert; ne è convinto anche Josh Grode, CEO di Legendary Pictures, che ha prodotto il film; il dirigente si è detto molto ottimista sulla possibilità di un ulteriore, ma ha specificato le condizioni necessarie alla finalizzazione del progetto. In un’intervista esclusiva a CNBC, Grode infatti è stato chiaro, pur senza essere diretto: “Sarà necessario che chi abbia investito qualcosa, creativamente, nel progetto, sia d’accordo, e sostenga la visione generale; se Denis trova la sceneggiatura giusta e sente di poter darci qualcosa che sia al livello dei primi due capitoli, allora non vedo perché no“. Lo stesso Villeneuve, ospite ...