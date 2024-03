Una P2 più grande Gasparri tuona sul dossierraggio | scenario inquietante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) «Siamo di fronte a una P2 moltiplicata per cento. Ecco perché bisogna tenere alta la guardia. Domani si riunirà la commissione Antimafia. Chi ha conflitti d'interessi non partecipi, mi riferisco a chi è stato alla guida della Direzione nazionale antimafia. La cultura del sospetto, d'altronde, l'hanno creata i grillini». A dirlo è Maurizio, capogruppo di Forza Italia al Senato. E il pensiero va subito a Federico Cafiero De Raho, vicepresidente della commissione, che in passato ha ricoperto proprio quel ruolo. Dossieraggio, è tutta colpa di un finanziere? «Non posso immaginare che un singolo sottoufficiale o ufficiale della Guardia di Finanza possa aver fatto tutto ciò. Credo ci siano complicità. Vorrei capire dal procuratore nazionale antimafia cosa è successo, se queste cose riguardano solo l'attuale gestione del dottore Melillo o anche vicende del passato. ...