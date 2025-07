Var a chiamata la Serie C testerà il Football Video Support; Orsato | Una grande innovazione ecco come funzionerà

La Serie C si appresta a lanciare una rivoluzione digitale: il Football Video Support, una tecnologia innovativa spiegata dall’esperto Orsato. Questa novità promette di cambiare il modo di arbitrare, garantendo maggiore precisione e trasparenza nelle decisioni. Scopriamo insieme come funzionerà e quali impatti avrà sul calcio di domani, segnando un passo importante verso un gioco più equo e tecnologicamente avanzato.

Var a chiamata, la Serie C per la prossima stagione introdurrà il Football Video Support, come funziona lo spiega Orsato La Serie C si prepara a un'importante novità tecnologica in vista della prossima stagione. A svelarla è stato Daniele Orsato, ex arbitro internazionale e da poco nuovo designatore della categoria, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Il nuovo designatore arbitrale della Serie C ha annunciato una novità importante: l'introduzione del Football Video Support "Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione

