Nel tumulto del dibattito globale sui vaccini, emerge un nuovo e inquietante capitolo: l’“altro Pfizergate”. Meno visibile, ma forse più insidioso di quello che ha acceso le luci di Bruxelles, questa vicenda mette in discussione trasparenza e affidabilità. È un richiamo urgente a riflettere su cosa si nasconda dietro le quinte della politica sanitaria internazionale. Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

Forse il vero Pfizergate non è quello andato in scena a Bruxelles sui vaccini negoziati via sms da Ursula von der Leyen, che se non altro funzionavano. Ce n’è un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it