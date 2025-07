VIDEO | WWE Saturday Night’s Main Event del 12.072025 – Evento completo in streaming

Preparati a rivivere l’emozione di WWE Saturday Night’s Main Event del 12/07/2025! Questo grande ritorno porta in televisione uno spettacolo imperdibile, con incontri epici degni di WrestleMania e un match finale che resterà nella storia: Goldberg contro Gunther, un duello all’ultimo respiro per il titolo mondiale. Non perdere l’occasione di seguire l’evento completo in streaming e immergerti nel mondo del wrestling più spettacolare.

Torna Saturday Night’s main Event, il grande evento WWE che porta in uno show televisivo il grande wrestling da PLE, con una serie di match degni di WrestleMania che vengono invece trasmessi sulla tv nazionale. Il match di cartello di questa edizione è certamente l’ultimo match di Goldberg, che cercherà di battere Gunther e laurearsi campione del mondo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: WWE Saturday Night’s Main Event del 12.07.2025 – Evento completo in streaming

Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di pronostici per Saturday Night's Main Event, Evolution e NXT Great American Bash! Una grande abbuffata di wrestling per tutti i gusti!

