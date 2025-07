Lo specchio opaco del noir italiano

Il noir italiano si rivela come uno specchio opaco, riflettendo le sfumature più profonde e oscure della società. Leonardo Sciascia, da lettore appassionato prima ancora che autore, ha contribuito a valorizzare questo genere, donandogli uno spessore culturale unico. Scopriremo come il suo amore per il romanzo poliziesco abbia tracciato un solco duraturo nel panorama letterario italiano, offrendo un’interpretazione ricca di significato e attualità.

Leonardo Sciascia, da lettore prima ancora che come autore, riservò al romanzo poliziesco un'attenzione e un amore pressoché incondizionati. Sia sul piano squisitamente letterario che, soprattutto, per capacità di interpretare .