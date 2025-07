Milazzo ucciso a 84 anni a colpi di pistola e avvolto in sacchi di plastica | fermato vicino di casa

Milazzo è scossa da un tragico episodio che ha sconvolto la sua comunità: Salvatore Italiano, 84 anni, è stato brutalmente ucciso e ritrovato avvolto in sacchi di plastica vicino alla spiaggia di Ponente. La polizia, dopo indagini rapide e decisive, ha fermato il sospettato, portando alla luce un episodio di violenza che lascia senza parole. La vicenda si sta delineando come un inquietante caso da approfondire.

Omicidio a Milazzo: fermato il sospettato dell’uccisione di Salvatore Italiano. Un feroce omicidio ha sconvolto la comunità di Milazzo (Messina): Salvatore Italiano, un uomo di 84 anni, è stato trovato senza vita, avvolto in sacchi di plastica, nei pressi della spiaggia di Ponente, alle spalle di un ristorante. L’autopsia ha confermato che è stato ucciso con tre colpi di pistola, due dei quali alla testa. Le indagini, rapide e serrate, hanno portato al fermo di un vicino di casa, con cui la vittima aveva avuto precedenti contrasti. L’uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio presso il commissariato di Pace del Mela, al termine del quale è scattato il provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Milazzo, ucciso a 84 anni a colpi di pistola e avvolto in sacchi di plastica: fermato vicino di casa

