Wimbledon Swiatek nuova regina dell' erba | dominata Anisimova

E' Iga Swiatek la nuova regina di Wimbledon. La tennista polacca, numero 8 del seeding ma ex numero 1 del mondo, conquista il titolo del singolare femminile battendo in una finale senza storia la tennista americana Amanda Anisimova, numero 13, con il punteggio di 6-0, 6-0 in appena 1 ora di gioco. Per la ventiquattrenne Swiatek si tratta del sesto titolo del Grande Slam vinto in carriera, il primo sull'erba di Wimbledon. La polacca si conferma imbattibile nelle finali major, avendo vinto tutte e sei quelle giocate. Termina in finale, invece, il sogno dell'americana Anisimova protagonista di un torneo oltre le aspettative, ma che ha pagato forse l'emozione e lo scotto del noviziato essendo alla prima finale Slam. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it