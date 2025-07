Milan nuova pista per il dopo Theo | niente Brown occhi su Bard

Il Milan non si ferma e continua a cercare il rinforzo perfetto per la fascia sinistra, dopo aver salutato Theo Hernandez e visto sfumare Archie Brown. Con gli occhi puntati su Melvin Bard del Nizza e altre possibili opzioni, i rossoneri sono determinati a trovare un nuovo protagonista che possa salire sulle ali dell’entusiasmo di una stagione ancora tutta da scrivere. La caccia è aperta: chi sarà il prossimo protagonista sulla fascia?

2025-07-12 20:00:00 Fermi tutti! Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro per il post Theo Hernandez: sfumato su Archie Brown, occhi su Melvin Bard del Nizza ma non solo. Salutato Theo Hernandez e sfumato definitivamente Archie Bronw – che è stato annunciato ufficialmente come nuovo rinforzo dal Fenerbahce di Josè Mourinho -, il Milan deve rimettersi sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro di livello che possa essere un degno sostituto dell’esterno difensivo transalpino in maglia rossonera. E dalla Francia spunta una nuova pista interessante. I colleghi di Footmercato, infatti, riportano di un interesse da parte del Milan per Melvin Bard. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: milan - theo - brown - occhi

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? , Per sostituire #TheoHernandez il #Milan ha messo gli occhi su Archie #Brown, terzino sinistro 23enne del #Gent. 46 presenze, 3 gol e 6 assist nell’ultima stagione in Belgio, il club rossonero potrebbe decidere di app Vai su Facebook

? , Per sostituire #TheoHernandez il #Milan ha messo gli occhi su Archie #Brown, terzino sinistro 23enne del #Gent. L’operazione potrebbe andare in porto tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Vai su X

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard; Milan, il dopo Theo si chiama Archie Brown: 9 milioni al Gent a breve a Milano per le visite mediche; Milan, nuova idea per il post Theo Hernandez: occhi su Archie Brown, chi è e come gioca.

Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard - Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro per il post Theo Hernandez: sfumato su Archie Brown, occhi su Melvin Bard del Nizza ma non solo. Come scrive calciomercato.com

Milan, l’erede di Theo è francese: arriva per 15MLN - Incassato con delusione e stupore il "no" di Archie Brown, il Milan avrebbe individuato in Francia l’erede di Theo Hernandez. Come scrive calcionow.it