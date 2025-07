L’antieroe moderno di Duhamel e un libello su collezionismo e bibliofilia

Scopri l'affascinante mondo dell'antieroe moderno attraverso le pagine di Duhamel, autore e appassionato di collezionismo e bibliofilia. Nato a Parigi nel 1884, Georges Duhamel ha saputo unire narrativa e amore per i libri in un’opera che ancora oggi incanta. Questo libello svela i suoi pensieri e la sua visione innovativa, invitandoci a riflettere sul valore della letteratura e delle collezioni come espressione di identità e passione.

Nato a Parigi nel 1884 e morto a Valmondois nel 1966, Georges Duhamel fu una figura di rilievo della narrativa francese novecentesca, tanto da venire candidato al Nobel ben ventisette

