Bambino scomparso a Latte da un campeggio perquisita la casa di un uomo e sequestrata la sua auto Tutte le incongruenze del testimone

Il mistero avvolge ancora il caso di Allen Barnard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso nel nulla dopo aver lasciato il campeggio. Le ultime testimonianze e le indagini in corso hanno portato a perquisizioni e sequestri, ma il piccolo rimane irraggiungibile. Mentre i sospetti si fanno più intensi, ogni dettaglio potrebbe essere cruciale per ritrovare Allen e restituirlo alla sua famiglia. La domanda che tutti si pongono è: dove si nasconde il suo sorriso innocente?

Si guarda intorno, saltella sulla salita, costeggiando gli oleandri. Sono le ultime tracce che si hanno di Allen Barnard Ganao, il bambino di 5 anni sparito nel nulla dopo essersi allontanato dal. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bambino scomparso a Latte da un campeggio, perquisita la casa di un uomo (e sequestrata la sua auto). Tutte le incongruenze del testimone

Vallefoglia, allarme per un bambino scomparso. «È caduto dal ponte». Ricerche in corso, task force sul posto - Vallefoglia è in allerta per la scomparsa di un bambino, caduto da un ponte. Le ricerche sono in corso, con una task force attiva sia via aerea che terrestre.

Cercano tutti Alain, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia; Bambino di 5 anni scomparso a Ventimiglia. Ricerche in casa del testimone; Bimbo scomparso a Ventimiglia, i Carabinieri torchiano il «testimone»: perquisita la casa, sequestrata l'auto. Allen ancora non si trova.

Ventimiglia, bimbo scomparso dal campeggio a Latte: sequestrata l'auto del testimone - Dopo due sopralluoghi fuori e dentro la casa del testimone che, venerdì sera, ha detto di aver visto e accompagnato sulla strada il piccolo Allen Bernard ...

Bambino scomparso a Ventimiglia, Alain filmato mentre usciva dal campeggio - Video - Proseguono senza sosta le ricerche di Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni, nato a Torino, originario delle Filippine, scomparso da ieri dal camping 'Por la mar' a Latte, frazione di Ventimiglia, ...