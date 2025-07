Calciomercato tutte le notizie di sabato 12 luglio

Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime novità di sabato 12 luglio: aggiornamenti in tempo reale su trattative, rumors e colpi di scena che coinvolgono le big della Serie A e i principali club internazionali. Da Napoli a Milano, passando per il Galatasaray e oltre, ogni dettaglio conta in questa fase decisiva di mercato. Scopri tutto ciò che c’è da sapere e resta aggiornato su quest'incredibile stagione di trasferimenti.

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it Il Galatasaray insiste per Osimhen nell’infinita telenovela con il Napoli: nuovi contatti e fumata bianca adesso più vicina per la permanenza in Turchia del centravanti nigeriano. La Juve accoglie il nuovo Dt Modesto e accelera per la conferma sotto la Mole di Conceicao e Kolo Muani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le notizie di sabato 12 luglio

AGGIORNAMENTI INSIGNE: il calciatore vuole solo la Lazio, la volontà è quella di tornare da Maurizio Sarri! https://www.lazionews.eu/notizie/insigne-lazio-toronto-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Insigne #LorenzoInsigne #Sarri #cal Vai su Facebook

Obiettivo concreto della #Roma, #Wesley risposto così alla domanda sul suo futuro? Dipende dal CDA, dal club e dai miei agenti" #Diretta #Calciomercato Vai su X

