Aunt may nel mcu | come il cambiamento trasforma la storia di un villain marvel

aunt may nel mcu come il cambiamento trasforma la storia di un villain marvel. Nel panorama cinematografico Marvel, la morte di uno dei personaggi più iconici come Zia May rappresenta un punto di svolta significativo nella narrazione e nello sviluppo dei personaggi. La decisione di eliminarla nel film dedicato a Spider-Man, prima dell’uscita di Spider-Man: Brand New Day, impone alla saga di affrontare in modo diverso alcuni elementi fondamentali della storia del supervillain Mister Negative. Questo cambiamento apre nuove prospettive narrative, rivelando come anche le perdite più dolorose possano dare origine a un rinnovamento sorprendente

