Mosca 1915 | Hayyim Nahman Bialik felice equilibrio tra norma e invenzione

Nel tumulto della Mosca del 1915, Hayyim Nahman Bialik riesce a trovare un felice equilibrio tra norma e invenzione, dando vita a versi che ancora oggi risuonano per la loro forza e profondità. Allo stesso tempo, il dopoguerra e l’incontro di Gershom Scholem con intellettuali ebrei dall’Oriente europeo aprono nuovi orizzonti alla cultura ebraica in Germania. Un intreccio di storie che testimonia come l’arte e le idee possano nascere anche nelle circostanze più difficili.

Nel dopoguerra, quando studiava all'Università di Monaco, Gershom Scholem entrò in contatto con alcuni intellettuali ebrei giunti dall'Oriente europeo: erano poeti, romanzieri, giornalisti, arrivati in Germania per sfuggire ai pogrom

