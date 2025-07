Goffredo Fofi tra le reti della sua generosità tirannica

Goffredo Fofi, figura affascinante e complessa, si è sempre distinto per il suo spirito ribelle e la sua profonda passione culturale. Anarchico socialdemocratico, radicale e pragmatico, ha attraversato il panorama intellettuale italiano lasciando un'impronta indelebile. La sua generosità “tirannica” e il suo autentico amore per la cultura lo rendono un punto di riferimento imprescindibile. Scopriamo insieme come il suo pensiero abbia plasmato e sfidato le nostre prospettive.

Anarchico socialdemocratico. Così Goffredo Fofi si era definito talvolta. Radicale e pragmatico, idealista e concreto. Uomo che visse di cultura definendola «oppio del popolo», rivendicava l'importanza di «sputare nel piatto

