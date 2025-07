Dazi il costo del pizzo americano sballa i conti reticenti del governo

I dazi americani, ormai chiamati ironicamente il “pizzo” imposto dagli Stati Uniti, stanno mettendo sotto pressione i conti del governo italiano. Mentre ministri come Foti, Tajani e Lollobrigida sembrano tollerare questa tassazione unilaterale, cresce il timore che il costo di questa “protezione” si riveli troppo alto per l’economia europea. È ora di chiedersi: quanto può davvero reggere il nostro equilibrio economico?

La sudditanza che ha portato alcuni dei pesi massimi del governo come i ministri Tommaso Foti, Antonio Tajani o Francesco Lollobrigida a considerare «accettabili» i dazi di Trump all'Europa

Le Pmi bergamasche fanno squadra per competere: appello al governo sui "dazi interni", dall'energia al credito - Le PMI bergamasche si uniscono per rafforzare la competitività, chiedendo al governo interventi sui dazi interni e sui costi dell'energia e del credito.

Ogni voto al governo Meloni è un voto agli interessi di Trump, non a quelli degli italiani. Un governo di "patrioti" che serve però la patria sbagliata e mette a rischio il Made in Italy. Con i dazi al 10% infatti, secondo i dati di Confindustria, avremo 20 miliardi in m

Dazi, il governo italiano dopo la lettera di Trump: «Scontro commerciale non ha senso, sostegno a sforzi Ue per negoziare accordo equo» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto recapitare l'attesa lettera indirizzata all'Unione Europea con l'annuncio dei dazi imposti: «A partire dal 1°

Dazi, il conto (salato) per il Made in Italy. A rischio 35 miliardi di export - Il 43% dei prodotti venduti oltreoceano sono di alta qualità, difficilmente sostituibili.