Paola Clemente e gli altri | morire di caldo sul lavoro

A dieci anni dalla tragica scomparsa di Paola Clemente, il nostro Paese ancora fatica a proteggere i lavoratori dal pericolo estremo del caldo. Una realtà drammatica che colpisce chi, ogni giorno, affronta condizioni insostenibili per il semplice fatto di svolgere il proprio mestiere. È tempo di cambiare rotta e mettere la sicurezza al primo posto, perché nessuno dovrebbe pagare con la vita il costo del lavoro.

A dieci anni dalla morte di Paola Clemente, in Italia si continua a morire di caldo sul lavoro. Era la notte del 13 luglio 2015 quando la bracciante uscì di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Paola Clemente e gli altri: morire di caldo sul lavoro

In questa notizia si parla di: paola - clemente - morire - caldo

“Mia moglie Paola Clemente morta di fatica non ha avuto giustizia: il lavoro uccide ma nessuno paga” - La storia di Paola Clemente, vittima di un sistema che sembra ignorare il valore della vita dei lavoratori, è un doloroso monito.

Veleni e caldo. E una morte che aspetta ancora giustizia. Quella di Paola Clemente, la bracciante agricola di 49 anni che dieci anni fa morì in Puglia, resta una storia senza un perché. […] Stefano Arcuri, 70 anni, racconta la storia di sua moglie. Paola Clement Vai su Facebook

Morì di caldo e fatica nei campi, Paola Clemente cittadina onoraria di Andria. Il marito: «È la prima volta»; Ricordando Paola Clemente morta di lavoro, morta di fatica; Paola Clemente, sei anni dopo: morta di fatica nei campi per due euro all'ora.

“Mia moglie Paola Clemente morta di fatica non ha avuto giustizia: il lavoro uccide ma nessuno paga” - Stefano Arcuri è il vedovo della donna stroncata nei campi di Andria a 49 anni nel 2015: i due processi, per caporalato e per omicidio, si avviano alla ... Riporta bari.repubblica.it

Morì di caldo e fatica nei campi, Paola Clemente cittadina ... - MSN - Paola Clemente, la bracciante che perse la vita nove anni fa, è cittadina onoraria di Andria. Da msn.com