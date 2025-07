Max Pezzali conquista il circuito in 85mila per il concerto ‘Grand prix’ | Autodromo luogo epico Un sogno che si avvera

Max Pezzali conquista il circuito di Imola, attirando 85.000 spettatori in un evento memorabile che ha unito musica e adrenalina. L’ex 883 ha trasformato l’Autodromo in un palco epico, sancendo il suo legame con un luogo simbolo di emozioni e vittorie. Una notte che resterà scolpita nella memoria di tutti: il ‘Max Forever – Grand Prix’ ha scritto una pagina indimenticabile della storia musicale e sportiva italiana.

Imola, 12 luglio 2025 – Non è più solo Verstappen il Max dell’ Autodromo. Da questa notte, Pezzali ha legato il proprio nome a quello del circuito come il pluricampione del mondo della Red Bull, che qui ha vinto quattro delle cinque gare che hanno scandito il ritorno della Formula 1. L’ex 883 ha richiamato in riva al Santerno 85mila spettatori, come negli ultimi due lustri avevano fatto ACDC, Guns N’ Roses e Vasco. Il ‘Max Forever – Grand prix’ è un omaggio agli anni Novanta e al mondo dei motori. E anche a quel Circus che Imola spera di riabbracciare presto dopo lo stop del 2026. “Essere qui per me è un sogno che si avvera come tanti sogni si sono avverati negli ultimi anni – racconta Max nel retropalco prima dell’inizio dello show –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Max Pezzali conquista il circuito, in 85mila per il concerto ‘Grand prix’: “Autodromo luogo epico. Un sogno che si avvera”

