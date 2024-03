Tre rapine in poche ore a Milano. Un 22enne lasciato nudo per strada dal suo aggressore

Tempo di lettura: 2 minuti“Avevo promesso la riapertura in caso di una riposta immediata dello Stato. E la riposta c’è stata. La presenza, oggi, delle ... (anteprima24)

Detenuto agli arresti domiciliari per rapine a danneggiamenti nei confronti di giovani, commessi lo scorso luglio, Abdelmajid El Rhazouani, diciottenne ... (ilgiorno)

Milano, 8 febbraio 2024 – Tre rapine in cinque ore nella notte a Milano. Primo episodio in via Andrea Doria, zona Loreto, alle 20.30: presa di mira una ... (ilgiorno)