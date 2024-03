Ryanair Riduce i Collegamenti con Barcellona | Un Solo Volo a Settimana ad Aprile e Maggio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Pescara - Dopo aver ridimensionato icon Bergamo,ha annunciato ulteriori tagli ai voli, questa volta verso la città spagnola di Girona-. La compagnia aerea low-cost irlandese ha informato i passeggeri che i voli del mercoledì e del venerdì persaranno sospesi daa giugno, comportando la cancellazione di 52 voli complessivi. Durante questo periodo, rimarrà unle per, operativo la domenica. A partire da giugno, iaumenteranno a due volili (martedì e domenica), per poi crescere a quattro volili (martedì, mercoledì, venerdì e domenica) da luglio ad agosto. Tuttavia, nonostante ...

