Minaccia passanti con un cacciavite Polizia a San Giusto | denunciato

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Aveva in macchina un vero e proprio arsenale il 28enne di nazionalità pachistana bloccato dallain via di Reggiana mentreva icon un. Gli agenti sono intervenuti nella giornata di martedì su segnalazione di un commerciante della zona che era stato a sua voltato dall’uomo con in pugno un. Nel dettaglio, attorno alle 19, un equipaggio della Squadra Volante, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di prevenzione dei reati contro la persone e il patrimonio, si recava in via di Reggiana, nella zona di San, a seguito appunto della segnalazione da parte del titolare di un esercizio commerciale che riferiva di essere statoto poco prima da un uomo e di vedere lo stesso ...

Panico a Bergamo , intorno all'ex Magrini, vicino alla stazione ferroviaria: due tunisini, uno dei quali stringeva in mano un fucile, hanno indotto i passanti ...

Ardea (Roma), 20 febbraio 2024 – Sparano a due cani in strada coi fucili e poi minacciano alcuni passanti residenti in zona, puntandogli contro le armi, ...

Prato, 28 febbraio 2024 – Ha Minaccia to il titolare di un negozio a Prato, poi ha brandito un cacciavite contro i passanti sul marciapiede. Un 28enne ...

