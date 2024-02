Furgone tampona un tir Guidatore contuso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Vigili del fuoco al lavoro la scorsa notte intorno all’1.30 per unmento che ha riguardato un Tir e un. Sul posto anche auto medica e ambulanza della Croce Rossa, oltre a una pattuglia di carabinieri. Intorno all’1.30, in prossimità del semaforo che regola il traffico dove si stanno da mesi svolgendo lavori al viadotto, un Tir che viaggiava in direzione Ca’ delle Mosche e condotto da una persona di 59 anni, vedendo il rosso, ha rallentato. La manovra non è stata notata dalche lo seguiva, che lo hato violentemente. L’autista del, un uomo di 26 anni, è rimasto; è stato portato in pronto soccorso dove gli hanno medicato le contusioni riportate e poi lo hanno dimesso. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ...