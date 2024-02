Che rumore fa un ulivo?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’olio extravergine d’oliva ha un suo suono. Non solo quello delle gocce che cadono dall’oliera. Non solo quello dei soldi, tanti, necessari per comprare una buona bottiglia. Ma anche quello prodotto dalle fronde attraversate dal vento. Quelcambia se attraversa rami sani o frasche affette da Xylella. La dimensione sonora, quasi musicale, legata all’e ai suoi frutti sarà al centro della prossima edizione di Olio Officina. Giunta al tredicesimo anno, la manifestazione ideata da Luigi Caricato ha scelto una nuova “casa”: la Fabbrica del Vapore. Qui, nell’area Ex Cisterne, dal 29 febbraio al 2 marzo, verrà allestito il palcoscenico dedicato all’oro verde e al settore condimenti. Prezzi alle stelleL’olio extravergine ha raggiunto prezzi inediti per il mercato italiano. A febbraio 2024 la Borsa merci di Bari ha toccato il prezzo di nove euro al ...