Cbf Balducci | serve ancora una grande gara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Le squadre dell’altro girone si sono dimostrate toste e preparate in ogni reparto". Lucia Bosetti, ex giocatrice azzurra e ora direttore operativo della Cbf, tira le somme alla fine del girone di andata della pool promozione di A2 di volley. "Talmassons e Albese – aggiunge – si sono rilevate molto ostiche, le nostre ragazze sono state molto brave contro Busto Arsizio, una squadra forte e di valore come dice la classifica, conquistando 2 punti". La vittoria contro le lombarde ha dato anche altro, oltre ai 2 punti. "Ha trasmesso consapevolezza che prestando attenzione ai dettagli possiamo giocarcela alla pari con chi è ritenuto avere le qualità per puntare alla promozione". Domenica inizia il girone di ritorno e le maceratesi dovranno fare i conti al Banca Macerata Forum con Perugia, la prima della classe e favorita per l’A1. "È la squadra più completa come ...