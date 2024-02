Sinner potrebbe diventare numero 2 al mondo prima di quello che pensi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Manca poco al prossimo torneo cui prenderà parte Jannike tuttocambiare di nuovo. Parliamo della classifica ATP: proprio sul cemento di Indian Wells, infatti, a partire da mercoledì 6 marzo, il campione italianoeffettuare un vero e proprio sorpasso ai danni del suo grande amico: Carlos Alcaraz,2 al. Obiettivo secondo posto, ecco come, grazie alla vittoria di Rotterdam, è appena salito al terzo posto nel ranking mondiale (mai nessun italiano era arrivato tanto in alto), ma adesso ha la concreta possibilità di fare un altro passo avanti. Il motivo è presto detto: Alcaraz, a causa del ritiro a Rio per un infortunio alla caviglia, ha perso tutti i 300 punti che difendeva con la finale persa lo scorso anno in Brasile, e adesso si trova a quota ...

