Conto Negli Appalti | Un Progetto per Favorire le Micro Imprese

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pescara - Un nuovo, denominato "", si propone di agevolare la partecipazione dellealle gare d'appalto, aprendo nuove opportunità nel complesso mondo delle costruzioni e non solo. Promosso da Cna Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, ilsarà presentato a, istituzioni e stampa domani, giovedì 29 febbraio, a Pescara. L'iniziativa, patrocinata dall'Anci Abruzzo, vedrà la partecipazione di illustri personalità come Giuseppe Busia, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Enzo Ponzio, presidente nazionale di Cna Costruzioni, Guido Castelli, Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma 2016, e Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione di Ischia. ...

Tesla Model Y , la bestseller elettrica del Marchio di Elon Musk abbassa il prezzo in Italia e rientra così negli incentivi . Il listino del Model lo base, la ... (motori.quotidiano)

La causa di divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti probabilmente diventerà una serie Netflix perché non è ancora iniziata e già ci sta fornendo colpi di ... (biccy)

'Conto Negli Appalti', gare meno impervie per le micro imprese: Si chiama "Conto Negli Appalti" e nasce per favorire una filiera complessa che raggruppa non solo il comparto delle costruzioni, ma anche escavatori, installatori di pannelli solari e nuovi materiali ...ansa

Abruzzo: gare meno impervie per le micro imprese, nasce "Conto Negli appalti di Cna": Si chiama "Conto Negli appalti" e nelle intenzioni di Cna artigiani imprenditori d'Italia Abruzzo, il progetto in fase di elaborazione ...agenzianova

Fila, Massimo Candela: «Con le matite e il Das cresciamo anche in America, ma la Borsa non ci valorizza: va potenziata»: Il gruppo dei pastelli Giotto ha quasi triplicato i ricavi dal debutto sul listino nel 2015 e si è allargato dagli Usa al Messico, eppure in Piazza Affari resta sottovalutato. «Il mercato italiano è p ...corriere