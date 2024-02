Serie A | i top club assaltano il tecnico | andrà all’estero?

(Di martedì 27 febbraio 2024) I topd’Europa piombano su undellaA. L’allenatore potrebbe lasciare l’Italia al termine della stagione. Mezza Europa starebbe seguendo con particolare interesse un top allenatore del campionato diA. I più grandieuropei sarebbero attratti daldell’Inter, Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino sta attirando su di sé gli occhi di diverse big del calcio europeo, sopratutto in questa stagione. Non solo in ambito nazionale, da diverso tempo ormai, Simone Inzaghi si è dimostrato all’altezza anche dei palcoscenici europei, e la finale di Champions League disputata la scorsa stagione non è un caso. L’allenatore nerazzurro quest’anno si sta rendendo protagonista di una cavalcata trionfale verso l’obiettivo Scudetto, tenendo comunque sempre accesi i ...

In questa domenica di fine febbraio va avanti il ventottesimo turno della Serie C 2023 / 2024 . Nel Girone B prosegue l’incredibile stagione del Cesena , che ... (sportface)

La Provincia - Lecco, il giorno del derby: 'Rigamonti-Ceppi' da record: Stasera (ore 20.30) il Lecco cercherà il passpartout per la salvezza dalle tasche dei 'cugini', mentre il Como cercherà il via libera per la Serie A al 'Rigamonti-Ceppi'. Tutto esaurito. Per la prima ...tuttob

Zidane, apertura per la Serie A: il francese può tornare ad allenare e non esclude l’Italia: Zidane apre alla Serie A, il francese non esclude l’Italia Zidane in Serie ... tornare in Italia nelle vesti di tecnico e allenare un top club le sue stesse dichiarazioni fatte in occasione ...tag24

Casertana, il derby con la Juve Stabia con l'attacco al top: Il successo a spese del Brindisi, seppur sofferto e giunto proprio sul fil di lana, alla fine è arrivato e con questi tre punti la Casertana consolida la sua posizione in zona playoff, sesto posto ma ...ilmattino