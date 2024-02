Sardegna | perché Schlein non può esultare troppo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Seppur per poche centinaia di voti e grazie al voto disgiunto, la sinistra si è aggiudicata la battaglia delle elezioni regionali in. L’alleanza giallorossa a sostegno della grillina Alessandra Todde ha superato il candidato di centrodestra Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e uomo voluto fortemente da Fratelli d’Italia per il dopo-Solinas. Ellyè partita per l’isola insieme all’alleato Giuseppe Conte, ma la segretaria dem è quella che ha meno da festeggiare all’interno della coalizione di sinistra che ha sostenuto la Todde. Il Partito Democratico è la prima lista dellacon il 13,9 per cento, superata la lista di Fratelli d’Italia ferma al 13,7 per cento. Ma è un primato tutt’altro che da festeggiare, considerando che si tratta di un dato leggermente superiore a quello di cinque anni fa. La vittoria della Todde ...