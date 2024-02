Il legame sottile tra baby gang e Internet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Viviamo in un’era digitale in cui la connettività è onnipresente, ma purtroppo insieme alle opportunità che offre, emergono anche minacce sociali: bullismo, cyberbullismo e le risse ne sono un effetto. Come sappiamo, il bullismo è una manifestazione aggressiva che oltre a essere verbale, la maggior parte delle volte è soprattutto fisica e ha come fine quello di danneggiare psicologicamente o fisicamente un individuo debole. Il bullismo sempre più spesso diventa cyberbullismo. Oggi sono sempre di più i ragazzini che utilizzanoper prendere in giro compagni, rovinare la loro reputazione e persino organizzare delle vere e proprie spedizioni nei confronti dei coetanei. Il cyberbullismo si caratterizza da un’azione aggressiva (in questo caso verbale), ma che avviene mediante strumenti tecnologici. La diffusione di contenuti dannosi e minacce online crea conseguenze ...