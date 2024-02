I cortei sono sempre una violenza

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) Perché esistono i? E perché vengono autorizzati? E perché i partecipanti non sentono lo sfilare come un’autoumiliazione? Entrare in un corteo significa dimettersi da persona e diventare piede di millepiedi. Non è una forma di espressione personale, è il suo contrario. Daisi levano cori (molto primordiali, mica il coro del Nabucco): non c’è spazio per i solisti. Neiconta il numero, il singolo vale zero. Un corteo ènaturaliter comunista e questo spiega perché i comunisti ne fanno tanti e i liberali pochissimi. Imanifestazioni impersonali di collettivisti incapaci di manifestarsi individualmente. E allora, ripeto, perché il più delle volte vengono autorizzati? I, anche quando non pullulano di ...