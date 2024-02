(Di martedì 27 febbraio 2024) Resterà in cella fino al 2032Contestata l'evasione dei domiciliari per le cene a Roma. Resterà infino al 2032Contestata l'evasione dei domiciliari per le cene a Roma. Resterà infino al 2032

L'inchiesta sugli appalti Anas continua ed emergono dettagli sul cosiddetto "sistema Verdini ". Non si parla più solo di nomine ma spuntano rapporti stretti ... (affaritaliani)

L'inchiesta sugli appalti Anas continua ed emergono dettagli sul cosiddetto "sistema Verdini ". Non si parla più solo di nomine ma spunta no rapporti stretti ... (affaritaliani)

Firenze, 27 febbraio 2024 – Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revoca to la detenzione domiciliare a Denis Verdini . Questa mattina, la ha polizia lo ... (lanazione)

Denis Verdini torna in carcere, il tribunale revoca i domiciliari: Firenze, 27 febbraio 2024 – Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la detenzione domiciliare a Denis Verdini. Questa mattina, la ha polizia lo ha prelevato e condotto nel carcere di ...lanazione

Denis Verdini torna in Carcere a Sollicciano a Firenze: Denis Verdini torna in carcere a Sollicciano, Firenze. Fino al 2032. La polizia sta infatti eseguendo in cumulo pena nei confronti dell’ex parlamentare azzurro che era finito ai domiciliari dopo una ...corrierefiorentino.corriere

Verdini: la Procura indaga per violazione dei domiciliari: FIRENZE. Denis Verdini sta scontando una condanna definitiva a sei anni e sei mesi al termine del processo per il crac dell’ex Credito cooperativo fiorentino. L’ex senatore è in regime di arresti ...ilcittadinoonline