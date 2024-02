(Di martedì 27 febbraio 2024) Quasi unper un intervento di routine, a meno che non si simuli un'emergenza e sidal. Tanto è il tempo che una bambina di appena 7 anni, affetta da un, stando all'Ospedale dei Bambini di Palermo per essere operata.Come lei altri 750...

Bimba aspetta da un anno di operarsi per un tumore della pelle: "Passi dal pronto soccorso": "Quando siamo venuti la prima volta aveva una puntina microscopica, ora è una bolla che sanguina e provoca dolore". Pochi chirurghi e in 750 aspettano l'intervento. Una dottoressa, non sapendo di ...today

Viaggio al Di Cristina, Bimba aspetta da un anno di operarsi per un tumore della pelle: "Passi dal pronto soccorso": Pochi chirurghi e in 750 aspettano l'intervento. Una dottoressa, non sapendo di essere registrata, ammette tutte le criticità (VIDEO) ...palermotoday

Incinta muore per malore, anche il suo bimbo non ce l'ha fatta: Era un'infermiera, lavorava al carcere della Dogaia a Prato dove aveva conosciuto il compagno Antonio, guardia penitenziaria, da cui aspettava il piccolo Andrea. Prestava servizio anche come ...ansa