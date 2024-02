Osimhen tra i migliori d’Europa | solo Kane meglio di lui da quando è in Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nel buio totale della stagione azzurra, l’unico a non arrendersi sembra Victor: dato impressionante per il nigeriano. Victorè l’unica speranza rimasta ad un Napoli che sembra quasi attendere in maniera sconsolata la fine della stagione. L’attaccante azzurro, così come tutta la squadra, non sta assolutamente avendo una stagione facile, ma è l’unico che sembra non arrendersi mai. Il Napoli si è dovuto privare del suo centravanti per lungo tempo nel corso di questa annata. Prima ha dovuto fare i conti con il solito infortunio che lo tiene fuori per diverso tempo. Poi,è partito per la Coppa d’Africa con la sua Nigeria ed è tornatocontro il Barcellona pochi giorni fa. Il suo impatto nelle prime due partite in maglia azzurra del 2024 è stato molto buono. La condizione fisica non è ottimale e ...