Milan | l'incredibile dato sui rigori contro

Il Milan domina, l'Atalanta strappa un punto su rigore: a San Siro finisce 1-1: Meglio il Milan che sblocca il match dopo appena 3' con un colpo da campione di Leao, una giocata incredibile iniziata con il contrasto vinto sulla corsia mancina: il tiro in porta sul secondo palo è ...tuttonapoli

Inter, Inzaghi non ha dubbi: "Lautaro è incredibile come Immobile": Netto 0-4 dell'Inter in casa del Lecce, che anche con la formazione rimaneggiata ha messo al tappeto la formazione di D'Aversa. Mattatore della giornata è stato (come spesso ...lalaziosiamonoi

ATALANTA - Ederson: "Dobbiamo essere più aggressivi": Ederson, centrocampista dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine del primo tempo contro il Milan: "Dobbiamo continuare così, essere un po' più aggressivi perché abbiamo ...napolimagazine