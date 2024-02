Lecce-Inter 0-1 LIVE | la sblocca Lautaro

(Di domenica 25 febbraio 2024) Al Via del Mare, il match per la 26° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via del Mare,si affrontano nel match valido per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Lecce-Inter è l’incontro valido per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023-24. L’Inter di Simone Inzaghi sfida to i salentini allenati da Robero ... (inter-news)

LIVE - Lecce-Inter 0-1, 23': Mkhitaryan vicino al raddoppio, conclusione fuori di pochi centimetri: 22' - Mkhitaryan! Grande chance per il raddoppio. Cross di Frattesi respinto da Falcone, palla recuperata da Sanchez che trova bene l'armeno il cui diagonale finisce fuori di un niente. 21' - ...fcinternews

Lecce-Inter, le formazioni ufficiali: Piccoli dal 1'. Turnover per Inzaghi: esordio per Audero: È l'obiettivo dell'Inter capolista, di scena questo pomeriggio al Via del Mare. Il Lecce, viceversa, punta a staccare anche i ciociari nella corsa alla salvezza. Arbitro Daniele Doveri, calcio ...tuttonapoli

Inzaghi: "Calhanoglu ha avuto un problema nella rifinitura. Domani farà gli esami": In casa dell'Inter è allarme Calhanoglu. Già dopo la rifinitura di ieri il turco non si sentiva bene e non era al top della condizione per un fastidio muscolare. Era comunque partito per Lecce, con ...gazzetta