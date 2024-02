Grandinata di febbraio su Varesotto Comasco e Lecchese

Forti temporali sul Varesotto, strade imbiancate dal ghiaccio, rallentamenti in autostrada

(Di domenica 25 febbraio 2024) A Varese, in Valganna e Valceresio, ma anche tra Abbadia Lariana e Colico, nel Canturino e nell’Erbese: l’ultimo scorcio diha portato la grandine. Quanto basta per imbiancare le strade, fare danni con i vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza piante pericolanti e creare problemi alla viabilità sulla superstrada 36 dello Spluga in zona Mandello del Lario. Nel frattempo la Protezione civile ha prorogato l’allerta gialla fino all’intera mattinata odierna per rischio idrogeologico ordinario motivato da precipitazioni intermittenti, ma più insistenti su fascia pedemontana e Prealpi. Zero termico tra 900 e 1200 metri.