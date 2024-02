23enne violentata e rapinata nella notte da due uomini incappucciati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 febbraio 2024)da due. Un episodio terrificante avvenuto in una zona semi centrale di Trieste. Secondo quanto si apprende, la violenza sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino. La terribile aggressione La vittima, una ragazza di 23 anni, sarebbe stata aggredita, mentre rincasava, da duecon il volto coperto. Dopo averla bloccata, i due l’avrebbero molestata edel contenuto della borsa, per poi scappare. La giovane è quindi riuscita a dare l’allarme e a denunciare l’accaduto. Laè stata sentita dalla polizia che, adesso, è al lavoro per rintracciare i due aggressori. Si procede per violenza sessuale e rapina. L'articolo proviene da The Social Post.