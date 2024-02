Prima categoria Settempeda e Vigor Montecosaro sono condannate a vincere

PRIMA CATEGORIA. Gli highlights di Settempeda - Camerino

(Di sabato 24 febbraio 2024) ùMACERATA Prosegue a distanza il duello tra la capolistae la, divise da un solo punto nel girone C di. Fabio Carucci, allenatore della Folgore Castelraimondo, presenta le gare di questo turno. Folgore Castelraimondo-Caldarola: "Per la terza volta affrontiamo un avversario che ha cambiato guida tecnica, noi dobbiamoper salvarci e anche per rimanere attaccati ai playoff". Montecassiano-Esanatoglia: "Gli ospiti hanno elementi di valore matuttavia ultimi, vedo favorito il Montecassiano e metto 1". Passatempo-San Claudio: "È sempre un’impresaa Passatempo. Si sfidano squadre arcigne, quadrate e ben messe in campo, potrebbe venire fuori un pareggio". Pinturetta Falcor-Urbis Salvia: ...

