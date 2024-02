Le difficoltà delle mamme e dei papà | tra asili nido inesistenti e smart working a singhiozzo E i nonni? Ancora al lavoro

Pochi servizi e lavoro precario, le tante difficoltà delle mamme "equilibriste"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ore otto, squilla il telefono, con insistenza: o è la mamma o è la figlia. In ogni caso, “emergenza”. È la figlia, tono affranto. “Mamma la baby sitter ha l’influenza. Ti porto le bambine”. Ok, ci organizziamo: c’è in casa il figlio piccolo che ha appena consegnato la tesi e può dare una mano, la colf che adora i bambini, e ci sono io, la mamma che lavora che è diventata anche nonna che lavora e non èuscita di casa (le nonne che lavorano si concedono il diritto di alzarsi tardi). Donne e ...