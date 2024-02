Terzo mandato | Meloni | “Visioni diverse ma nessun problema per governo”

Bocciata la proposta del terzo mandato, Meloni: 'Non dà problemi a governo o maggioranza'

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Non era inserito nel nostro programma", ha detto la premier Il"non era inserito nel nostro programma, ci sono statema in massima serenità ne abbiamo ampiamente discusso". Così la premier Giorgia, ospite di Cinque Minuti su Rai Uno dopo che questa mattina in commissione Affari costituzionali del Senato è