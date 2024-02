Pitbull scavalca recinto e azzanna due donne | momenti di terrore a Montesilvano

Montesilvano, pitbull scavalca recinto e azzanna due donne

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ha saltato ildell’abitazione, si è fiondato su una donna che portava a spasso un cane, un meticcio. Un, fuggito da casa, ha seminatooggi, poco dopo le 12, a(Pe), tra via Spagna e Via Portogallo. Stando ad una prima ricostruzione dei vigili urbani, intervenuti sul posto, l’animale hato e ucciso un altro cane e ha ferito la sua padrona, di 54 anni, mordendola, anche al viso. Quindi, nella foga, ha fatto cadere un’altra donna, una 87enne che, finita a terra, è stata morsa alle gambe. Poi ha ucciso un gatto che si trovava nei paraggi. Successivamente è stato preso, catturato dal Servizio veterinario della Asl di Pescara e trasferito nel canile sanitario, dove rimarrà sotto osservazione. La prima signora è andata in ospedale accompagnata dal ...