L’Office ten è il motivo per cui scattano attrazioni improbabili tra colleghi

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vi è mai capitato di avere una cotta in ufficio per una persona che in altri contesti non guardereste nemmeno? Non ci riferiamo solo a ciò che ogni persona trova o non trova affascinante, esteticamente o dal punto di vista della personalità, ma anche di individui, che diventano oggetto del nostro interesse, e che in altre situazioni neppure qualificheremmo per motivi di atteggiamento, ideologie politiche o sociali distanti dalle nostre o addirittura comportamenti che in condizioni normali riterremmo inqualificabili. Questo fenomeno, che non è scientifico, prende il nome di office ten. Office ten: significato ed etimologia Se ne parla in un ormai celebre articolo apparso su The Cut, in cui viene spiegata la fascinazione romantica al centro del fenomeno sociale. Office ten è un’espressione anglofona la cui etimologia fa riferimento al fatto che una persona può essere tradotta con un ...