F1, Lewis Hamilton: "Abbiamo fatto un grande miglioramento, W15 bella da guidare"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una giornata positiva per. Il pilota della Mercedes ha infatti chiuso il day 2 dei test prestagionali di F1 al terzo posto, guadagnando un gap di +1.145 rispetto al ferrarista Carlos Sainz, il quale ha chiuso con il miglior tempo di 1:29.921, e piazzandosi alle spalle di Sergio Perez. Una volta terminata la sessione sul tracciato del Bahrain International Circuit, il britannico (che dalla prossima stagione indosserà la tuta della Ferrari) ha analizzato la sua prestazione, lodando illavoro svolto dal proprio team. “È stata una giornata produttiva– ha dettoraccolto molte informazioni sulla W15, sia nel nostro lavoro di lunga corsa che sul giro singolo.chiaramenteuncon la macchina ...

Terminare al meglio l’ultima stagione in Mercedes piazzando qualche punto esclamativo per lasciare, ulteriormente, un bel ricordo. Questo il grande obiettivo ... (metropolitanmagazine)

Ormai la notizia è nota: Lewis Hamilton passerà in Ferrari a fine stagione, concludendo così il suo rapporto con Mercedes iniziato 11 anni fa (prese il posto ... (gqitalia)

F1 test Bahrain, seconda giornata: Sainz guida la classifica, incognita Mercedes: Prima che venga esposta bandiera rossa, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ci transitano sopra e nei box del numero 16 si controlla il fondo. Il danno sulla Sf-24 è risolvibile in poco tempo, ma la ... sportface

LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: Sainz e la Ferrari in testa con un tempone. Bene Mercedes sul passo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I risultati della prima giornata Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test pre-stagionali della Formula 1 a S ... oasport

F1. Test Bahrain 2024, Day 2: i risultati con Ferrari avanti a tutti: Il secondo giorno di test prestagionali è da poco terminato. Ecco i risultati con la Ferrari di Carlos Sainz avanti a tutti, seguito da Perez ed Hamilton ... automoto