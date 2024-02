“Devi salutare tutti e uscire” Grande Fratello 2023 | concorrente costretto ad abbandonare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) il programma. Ecco chi è stato eliminato nella puntata di mercoledì 21 febbraio 2024. Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato ieri sera, questo c’è da dirlo. Dopo una puntata carica di pathos, Signorini arriva alle nomination e al televoto e da una notizia choc per alcuni concorrenti e tantissimi fan. In nomination c’era Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. >> “Roba da vomito”., insulti choc contro Simona Tagli: social in rivolta Ma prima di arrivare al televoto, la serata è passata attraverso vari confronti diretti tra i concorrenti. E durante l’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli se le sono dette di santa ragione Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Ma anche Simona Tagli con Rosy Chin e Alessio Falsone. ...