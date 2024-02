Avatar - La Leggenda di Aang | la recensione | una trasposizione energica ma sbilanciata

Perché la serie animata di Avatar: La leggenda di Aang è inarrivabile

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladi- LadiNetflix dell'omonima serie animata di culto che tenta un approccio episodi live-action rispetto al disastroso adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan, convincendo però solo a metà. Adattare l'amatissima- Ladiè un rischio già testimoniato. La disastrosadi M. Night Shyamalan avrebbe dovuto rappresentare la rivincita dopo la pessima ricezione di E venne il giorno, e invece confermò prima di tutto la scelta sbagliata del medium per raccontare fedelmente una storia come quella di. In quel caso il problema principale si dimostrò essere la costrizione narrativa degli eventi, che riduceva al minimo l'interazione ...

