Angelozzi | «Soulé | Kaio e Barrenchea top per il futuro Su Yildiz e Nonge…»

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Guido, ds del Frosinone, ha parlato a Tuttosport dei giovani della Juve in prestito in ciociaria e di-Nonge Guido, ds del Frosinone, ha parlato a Tuttosport dei giovani della Juve in prestito in ciociaria e di-Nonge. Le sue dichiarazioni: FROSINONE – «La squadra sta reagendo bene. Domenica abbiamo perso 3-0 con la Roma, ma con più possesso palla, più tiri in porta, più angoli a favore… Loro hanno fatto tre tiri e tre gol, noi 19 tiri e nessun gol. La squadra la vedo benissimo, è un periodo che ci gira male e in cui abbiamo giocato con grandi squadre: Atalanta, Fiorentina, Roma e ora la Juve. Speriamo di passare indenni la partita di domenica, poi incontreremo squadre alla nostra portata». BARRENECHEA – «Barrenechea per me è un giocatore forte. Ha dimostrato grande personalità ed ...