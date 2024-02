Medici di base | sono pochi | serve un rimedio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lanciamo un appello per evidenziare la carenza didinella zona Murri e Siepelunga. Dueandati in pensione nel Novembre 22 e Aprile 23, uno nuovo e’ subentrato per poi spostarsi altrove dove le persone faticano a parcheggiare. Siamo in difficoltà perché molte persone in età e con problemi a muoversi che si recavano in zona precollinare e avevano come punto di riferimento la farmacia di via Borghi Mamo, si devono far accompagnare altrove per difficoltà di parcheggio. La responsabile deidiche ci aveva dato qualche speranza suinuovi in graduatoria, ma invano. Matilde Morara Risponde Beppe Boni Duedi famiglia che mancano in un quartiere di Bolognal'ennesimo esempio di una situazione che in certe aree ...